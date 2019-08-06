Капитан-подводник оценил данные польских СМИ о плохом состоянии ВМФ России

«У поляков нет ни своего флота, ни своей армии, и не им вякать на эту тему. Пусть лучше занимаются тем, что у них получается лучше всего – выпрашивают под видом репараций кредиты у Германии», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга Михаил Ненашев, комментируя публикацию в польском издании Polityka, где утверждается, что ВМФ России опасен только для самого себя.

«Все эти вбросы американских и европейских псевдоаналитических центров и газет, пишущих на военно-морскую или оборонно-промышленную тематику, заточены для внутреннего потребления», – считает председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев.

«В США и Великобритании это делается для того, чтобы «доить» из правительства еще больше средств на военные программы. Полякам и вовсе нужно писать о чем-то великом и значимом. Они же не будут рассказывать о проблемах Румынии. Им надо затрагивать страну-соседа. Хотя польскому политическому классу, мыслящим деятелям этой страны следовало бы переключиться на более серьезные, значимые вопросы», – отметил собеседник.

По словам Ненашева, российские подводные силы и флот за последние десятилетия смогли решить ряд стратегических задач. «Если бы, к примеру, в начале 90-х мнимая слабость российского флота и армии была реальностью – нашу страну постигла бы судьба Югославии, которая не имея достаточно сильной армии, была просто стерта с карты Земли, как государство», – напомнил подводник.

«И сейчас в различных политических и военных кругах коллективного Запада продолжают разрабатываться вполне реальные планы нападения на Россию. Потому только сила наших армии и флота берегут нас от повтора югославского сценария», – констатировал Ненашев.

«Если говорить о статистике гибели наших подводников, которую приводит польское издание – мы чтим их память, поклоняемся подвигу экипажей «Комсомольска», «Курска» и АС-31 «Лошарик». Задачи, которые решает наш подводный флот – это задачи геополитического значения, и те потери, которые понес наш флот, мы помним и чтим», – отметил подводник.

«Но не полякам рассуждать об этом, потому что за последние 30 лет они просто потеряли свой флот. Поэтому пусть не вякают на эту тему, а занимаются тем, что у них лучше всего получается – выпрашивать у Германии кредиты под видом репараций», – подчеркнул собеседник.

Он также отметил, что в США и ЕС сейчас интерес к российскому ВМФ огромен. Там признают потенциал дизель-электрического подводного флота России с точки зрения его бесшумности и малозаметности. Такая ситуация как нельзя лучше опровергает тезис автора польской газеты Polityka о том, что российский флот якобы опасен исключительно сам для себя.

«Пусть этот журналист спросит у террористов в Сирии про силу российского подводного флота. Или он забыл, как дизельная подводная лодка «Ростов-на-Дону» использовала крылатые ракеты «Калибр» и за сотни километров разгромила гнезда мирового террористического интернационала?» – напоминает Ненашев.

«Так что российский флот вполне боеспособен и эффективен. Да, он нуждается в модернизации и новых разработках, но это с успехом делается в настоящий момент. А все эти тявканья и подвизгиванья служат определенным стимулом для развития, но не главным. Главный стимул – это интересы России и актуальные потребности флота», – резюмировал Михаил Ненашев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, польское издание Polityka опубликовало статью, в которой утверждается, что ВМФ России если и представляет какую-то опасность, то только для самого себя.

Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.

Отметим, что не так давно польский корабль «Гнезно» был поврежден во время учений НАТО Baltops в Балтийском море. Корабль отрабатывал десантные операции и во время одного из выходов на пляж столкнулся с подводным объектом, повредив обшивку днища.

Напомним, 28 июля обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира.

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