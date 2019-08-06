Польские СМИ: Плохое состояние военного флота России представляет угрозу

Польское издание Polityka опубликовало статью, в которой утверждается, что ВМФ России если и представляет какую-то опасность, то только для самого себя.

Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.

«В первую очередь он угрожает самому себе, но при неблагоприятных обстоятельствах может произойти трагедия мирового масштаба», – говорится в материале.

Издание приводит статистику 21 века, согласно которой из 294 погибших в результате аварий на подводных лодках и инцидентов с военными кораблями, 156 служили на российских кораблях. Далее идут Китай (70), Аргентина (44) и Индия (19), при этом издание отмечает, что в последнем случае затонула лодка российского производства. Список замыкают двое британцев, американец, канадец и эквадорец.

Самой большой опасностью издание назвало аварии на атомных подлодках. Всего, по данным польских журналистов, затонуло девять АПЛ: две американские (обе в 1960-е годы) и семь советских или российских.

«На дне океанов лежат 11 реакторов (два американских и девять советских), а также находившиеся на борту субмарин ядерные боеголовки, количество которых сложно точно установить. На затонувшей в 1986 году подлодке К-219 было 16 ракет с боеголовками», – утверждает Фишер.

По словам журналиста, совсем недавно Норвегия зафиксировала утечку радиации с корабля К-278 «Комсомолец», причем что именно стало причиной происшествия: проблемы с реактором или с торпедами, находящимися в пусковых установках, до сих пор не ясно.

Редакция ИноСМИ замечает, что польский журналист, начав разговор о катастрофах 21 века, вдруг переключается на трагедию подлодки «Комсомолец» 1989-го года. «Отказывает он в «былой мощи» и ВМФ СССР, хотя именно Балтийский флот помог освободить от нацистов польское побережье. Видно сильно задевает российский флот польское самолюбие: почти весь нынешний флот Польши сделан не поляками, а американцами и норвежцами», – добавляет российская редакция.

В июне польский корабль «Гнезно» был поврежден во время учений НАТО Baltops в Балтийском море. Корабль отрабатывал десантные операции и во время одного из выходов на пляж столкнулся с подводным объектом, повредив обшивку днища.

Напомним, 28 июля обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира.