Польский корабль на учениях НАТО столкнулся с подводным объектом

Польский корабль «Гнезно» был поврежден во время учений НАТО Baltops в Балтийском море, об этом заявил пресс-секретарь 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский.

«Корабль отрабатывал десантные операции и во время одного из выходов на пляж столкнулся с подводным объектом, повредив обшивку днища», – сказал Левандовский, передает ТАСС.

Он добавил, что корабль возвращается на базу в соответствии с графиком и уже 17 июня должен прибыть.

Левандовский отметил, что во время инцидента никто из военнослужащих не пострадал.

Всего в учениях НАТО принимают участие три польских корабля, получивший повреждения катер был построен в 1988 году.

Напомним, в июне районе Балтийского моря проходили крупнейшие морские учения НАТО Baltops. Организаторами маневров являются силы ВМС и поддержки НАТО (STRIKFORNATO), которыми руководит из корабля-штаба Mount Whitney командующий флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти. Целью учений является демонстрация военно-морской составляющей Альянса в районе Балтийского моря.