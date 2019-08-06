Спутник Минобороны вышел на орбиту

Спутник Минобороны России, запущенный с космодрома Байконур, успешно вышел на орбиту, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Стартовавшая сегодня, 6 августа, в 00:56 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) ракета-носитель (РН) тяжелого класса «Протон-М» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России»», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» со спутником Минобороны. Ракета стартовала в 00.56 мск. Пуск прошел успешно. В 01.01 мск ракету приняли на сопровождение наземные средства ВКС.

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