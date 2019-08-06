«Протон-М» успешно стартовал с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» со спутником Минобороны, сообщает российское военное ведомство.

Ракета стартовала в 00.56 мск. Пуск прошел успешно. В 01.01 мск ракету приняли на сопровождение наземные средства ВКС, передает ТАСС.

Отделение головной части ракеты с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником состоялось в 01.06 мск, передает РИА «Новости».

Спутник должен быть выведен на расчетную орбиту через несколько часов.

В июле «Протон-М» вывел в космос новый орбитальный телескоп «Спектр-РГ».

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