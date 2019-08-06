Рианна раскритиковала Трампа после инцидентов со стрельбой в США

Певица Рианна в соцсетях раскритиковала президента США Дональда Трампа в ответ на его пост в Twitter о случаях стрельбы в городах США.

Певица обратилась к Трампу в своем Instargam.

«Дональд! Вы говорите об опасности терроризма извне... В вашей стране произошло два террористических акта, в которых с разницей в несколько часов погибло почти 30 ни в чем не повинных людей. Это через несколько дней после очередного теракта в Калифорнии, где террорист смог легально купить АК-47 в Лас-Вегасе, добраться до кулинарного фестиваля и убить шесть человек, в том числе ребенка. Представьте себе мир, в котором купить АК-47 легче, чем получить визу. Представьте себе мир, в котором власти США строят стену, чтобы держать террористов в Америке! Никто не заслуживает такой смерти», – написала Рианна.

За выходные в США произошли несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером в техасском Эль-Пасо были убиты 20 человек и еще 26 пострадали, в воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, 16 пострадали. Позже еще семь человек получили ранения при стрельбе в парке Чикаго американского штата Иллинойс.

Трамп заявлял, что случаи массовой стрельбы в стране связаны с психическими заболеваниями. Он также призвал принять закон об ужесточении правил проверки личных данных во время приобретения оружия.

Напомним, в понедельник Трамп заявил, что ФБР активизирует выявление «доморощенных» экстремистов в США, спецслужба станет уделять особое внимание интернету.

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