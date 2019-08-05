Трамп призвал ужесточить правила покупки оружия в США

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон об ужесточении правил проверки личных данных во время приобретения оружия. Такое заявление американский лидер сделал в связи с гибелью почти 30 человек после инцидентов со стрельбой на выходных.

«Мы не можем позволить тем, кто погиб в Эль-Пасо, штат Техас, и в Дейтоне, штат Огайо, умереть напрасно. Это касается и тех, кто был серьезно ранен. Мы никогда не должны забывать их и тех, кто погиб (в аналогичных инцидентах) раньше», – написал он в своем Twitter.

Трамп добавил, что республиканцы и демократы в Конгрессе должны объединиться и добиться принятия закона о более тщательной проверке данных. По мнению президента США, закон можно объединить с необходимостью иммиграционной реформы.

За выходные в США произошли несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером в техасском Эль-Пасо были убиты 20 человек и еще 26 пострадали, в воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, 16 пострадали. Позже еще семь человек получили ранения при стрельбе в парке Чикаго американского штата Иллинойс.