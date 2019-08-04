Пропавшая четыре дня назад под Волгоградом девочка найдена живой

Рыбак обнаружил живой девочку 2003 года рождения, которую со среды разыскивали в Михайловском районе Волгоградской области, сообщил представитель главного управления МВД России по региону.

Родители обратились в полицию в среду, девочка не вернулась домой в тот день. По тревоге был поднят весь личный состав полиции. В поисках принимали участие свыше 350 сотрудников полиции, Росгвардии, казаков, общественности и МЧС. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Представитель ГУ МВД России по Волгоградской области сообщил РИА «Новости», что в воскресенье поиски завершились. «Девочка обнаружена в окрестностях станицы Раздоринской возле озера Богатое», – сказал он, уточнив, что рыбак, возвращавшийся домой, услышал возле озера детские всхлипы и позвал полицейских.

Подростка передали для обследования медикам. Сотрудник МВД сообщил, что сейчас с ней общаются психологи, врачи, инспекторы ПДН, следователи Следственного комитета.

Причина, по которой девушка не возвращалась домой, пока неизвестна.