Названы регионы России с наибольшим числом людей с алкогольной зависимостью

Наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами, связанными с алкоголем, в прошлом году было зарегистрировано в Москве – 2,8 тыс. человек, следует из данных Минздрава за 2018 год.

Примерно столько же поставили на учет в Подмосковье. В Пермском крае и Челябинской области на учет поставили 2,4 тыс. пациентов, в Башкирии – 2,2 тыс., передает RT.

На шестом и седьмом местам в списке идут Свердловская область (2,1 тыс.) и Алтайский край (2 тыс.).

Меньше всего пациентов с алкогольной зависимостью было зарегистрировано в Ингушетии – всего один случай за весь год. В Чечне – 59, в Ненецком автономном округе – 80, в Карачаево-Черкессии – 101 и на Чукотке 103.

Всего за год в России встали на учет 75,7 тыс. пациентов.