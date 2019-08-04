Украинского десантника ранили в горло из-за спора о дне ВДВ

В пятницу во дворе жилого дома на Мануйловском проспекте в украинском Днепре украинского десантника ранили в горло из-за конфликта относительно празднования Дня ВДВ, который на Украине перенесли на 21 ноября.

Очевидцы рассказали, что конфликт начался с того, что несколько человек начали выяснять отношения из-за бывшего праздника ВДВ. Брань переросла в драку, во время стычки парню порезали горло. Он упал на землю, после чего его продолжили бить ногами, сообщает «Днепр вечерний».

Свидетели вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь, пострадавшего в срочном порядке госпитализировали, он потерял много крови.

Инцидент произошел примерно в 21.50 2 августа.