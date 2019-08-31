Трамп понял уволенную из-за сплетен о его детях помощницу

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает свою экс-помощницу Мадлен Вестерхаут хорошим человеком и прощает ее.

«Хотя у Мадлен Вестерхаут есть подлежащее соблюдению соглашение о неразглашении, она очень хороший человек, и я не думаю, что будут какие-либо причины для его использования. Вчера она позвонила мне, чтобы извиниться <...>. Я полностью понял и простил ее», – написал Трамп в Twitter.

Об увольнении личной помощницы Трампа Мадлен Вестерхаут стало известно накануне. Причиной этого стали ее слова о дочерях президента США Иванке и Тиффани.