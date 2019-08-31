Личную помощницу Трампа выгнали за пьяные сплетни об Иванке и Тиффани

Увольнение 28-летней Мадлен Вестерхаут, личной помощницы американского лидера Дональда Трампа, вызвано ее словами о дочерях президента США Иванке и Тиффани, сообщают источники.

Сообщается, что несколько недель назад Вестерхаут заявила в присутствии журналистов, что у Трампа отношения с ней лучше, чем с Иванкой и Тиффани. Также Вестерхаут заявила, что президент США считает Тиффани чересчур полной и поэтому не любит фотографироваться с дочерью. Вестерхаут также позволила себе шутку о том, что Трамп иногда не может отличить Тиффани от других людей в толпе, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, Вестерхаут «выпила пару рюмок и разоткровенничалась», когда зампресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, также присутствовавший до этого на встрече, ушел давать интервью Fox News.

При этом чиновник Белого дома указывает и на вину журналистов в скандале – встреча, на которой Вестерхаут позволила себе лишние высказывания, проводилась «в режиме не для печати». СМИ, как минимум частично раскрыв полученную информацию, «нарушили договоренность».

Вестерхаут якобы «засветил» руководитель группы корреспондентов Washington Post при Белом доме Фил Ракер.

Вестерхаут была вынуждена подать заявление об уходе.

Трамп, комментируя инцидент, назвал слова Вестерхаут «немного ранящими» и заверил, что «любит Тиффани».

Накануне сообщалось, что Вестерхаут допустила утечки информации о семейной жизни и работе Трампа.