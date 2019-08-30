Трамп избавился от зарвавшейся личной помощницы

Утечки информации стали причиной увольнения 28-летней Мадлен Вестерхаут, личной помощницы американского лидера Дональда Трампа, сообщают СМИ.

Вестерхаут допустила утечки информации о семейной жизни и работе Трампа. Как только президент США узнал об этом, он решил уволить помощницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Вестерхаут работала личной помощницей Трампа все то время, что нынешний лидер США возглавляет страну.

Как пишет Politico, последние полгода, она добивалась того, чтобы в ее обязанности включили и поездки за рубеж.

По словам источников, Вестерхаут пыталась вести себя как глава аппарата Белого дома.

Напомним, за время президентства Трампа произошла череда громких отставок в руководстве США. В последнее время заговорили о том, что теперь Трамп хочет уволить директора национальной разведки США Дэна Коутса.