Трамп объявил себя защитником Гонконга

Глава американского государства Дональд Трамп считает, что его политика удерживает Китай от более жестких действий в Гонконге.

По мнению Трампа, не веди сейчас Пекин и Вашингтон «торговые переговоры, у Гонконга были бы более серьезные проблемы», было бы «больше насилия», передает ТАСС.

Трамп заявил, что его действия «в сфере торговли» позволяют «сильно снижать градус» в Гонконге, поскольку Китай, по мнению президента США, «хочет заключить соглашение».

Напомним, власти Китая приступили к ротации дислоцированных в Гонконге военнослужащих.

Сообщалось, что непрекращающиеся беспорядки в Гонконге могут негативно отразиться на экономическом развитии Китая.