Спрогнозировано влияние беспорядков в Гонконге на экономику Китая

Непрекращающиеся беспорядки и акты насилия в Гонконге могут негативно отразиться на экономическом развитии и позиции Китая на мировой арене, считает председатель субфорума по глобальному экономическому развитию и безопасности Азиатского экономического форума в Боао Цзэн Вэйсюн.

По словам Цзэн Вэйсюна, «акты насилия в Гонконге вызывают чрезвычайное беспокойство», передает ТАСС.

«Очевидно, что это существенно повлияло на гонконгскую экономику, в том числе на сферу туризма, ресторанный бизнес. Если мы не улучшим ситуацию в ближайшее время, она отразится на экономическом развитии нашей страны, как и на позиции Китая на мировой арене», – заявил эксперт на пресс-конференции в Пекине.

По словам Цзэн Вэйсюна, он полностью одобряет действия администрации Гонконга по урегулированию обстановки в этом специальном административном районе, юридически обоснованные меры по сдерживанию насилия среди агрессивно настроенных групп протестующих.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

В среду власти Гонконга подтвердили возможность введения чрезвычайного положения. В четверг утром власти Китая приступили к ротации дислоцированных в Гонконге военнослужащих.

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