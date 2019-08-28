Власти Гонконга подтвердили возможность введения чрезвычайного положения

Власти Гонконга готовы рассматривать все существующие законодательные возможности для урегулирования беспорядков в городе, в том числе Закон о мерах при чрезвычайном положении, сообщает South China Morning Post.

«Определенно, мы не исключаем любые возможности на данной стадии, поскольку не знаем, какой будет эскалация протестов в будущем», – приводит ТАСС слова источника в правительственных кругах Гонконга, прокомментировавшего высказывание главы местной администрации Кэрри Лам о возможности использования «любых законов, которые предоставляют легальные средства для того, чтобы остановить насилие и хаос».

При этом источник в правительственных кругах Гонконга подчеркнул, что пока ситуация «не достигла этой точки», и вышеупомянутый закон конкретно еще не обсуждался.

Закон о мерах при чрезвычайном положении (Emergency Regulations Ordinance) был разработан еще в английские колониальные времена, в него вносились поправки в 1999 году. Последний раз он применялся во время массовых беспорядков в городе в 1967 году. Этот нормативно-правовой акт может быть принят главой администрации Гонконга без согласования с Законодательным советом в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу.

Как поясняет издание, этот закон в случае его принятия дает главе исполнительной власти широкий спектр полномочий, включая возможность санкционирования арестов, депортации, контроля над всеми транспортными узлами, изъятия собственности, проведения обысков и т.д.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

В начале августа глава местной администрации Кэрри Лам заявила, что в Гонконге складывается довольно опасная ситуация, которая может нести угрозу принципу «одна страна – две системы» и национальному суверенитету.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке цветной революции, которая набирает силу в Гонконге.