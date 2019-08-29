Власти Китая приступили к ротации дислоцированных в Гонконге военнослужащих

Центральный военный совет КНР принял решение о проведении ротации дислоцированных в Гонконге военнослужащих Народно-освободительная армия Китая (НОАК), сообщило Синьхуа.

Ротация дислоцированных в Гонконге военнослужащих Народно-освободительная армия Китая осуществляется ежегодно по решению Центрального военного совета КНР в соответствии с особым законодательным актом и станет 22-й за всю историю базирования НОАК в специальном автономном районе Китая, передает ТАСС.

Кроме того, в четверг началась ротация войск КНР в специальном административном районе Макао. Она проводится уже 20-й раз.

Накануне власти Гонконга подтвердили возможность введения чрезвычайного положения.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

В начале августа глава местной администрации Кэрри Лам заявила, что в Гонконге складывается довольно опасная ситуация, которая может нести угрозу принципу «одна страна – две системы» и национальному суверенитету.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке цветной революции, которая набирает силу в Гонконге.