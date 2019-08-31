В Парке Горького прошли заезды с участием лучших байдарочников мира

В субботу в Парке Горького состоялся розыгрыш Кубка президента по гребле на байдарках и каноэ. Среди участников – финалисты чемпионата России 2019 года, в том числе олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко. Последний день лета порадовал и другими развлекательными мероприятиями в столице.

В субботу на Пушкинской набережной Парка Горького прошел второй этап Кубка президента по гребле на байдарках и каноэ. В пятницу соревнования проходили на гребном канале в Крылатском.

Накануне президент Владимир Путин в приветствии участникам состязаний выразил уверенность, что соревнования позволят лучшим гребцам продемонстрировать свои способности.

«Этот престижный турнир – одно из наиболее значимых, ожидаемых событий в календаре Международной федерации гребли на байдарках и каноэ, – отметил Путин. – Он традиционно отличается богатой, разнообразной программой и авторитетным составом участников, среди которых – победители и призеры Олимпийских игр, крупных мировых, европейских первенств. И конечно, способствует популяризации гребного спорта, распространению в обществе – особенно среди молодежи – ценностей здорового, активного образа жизни».

В субботу были проведены заезды по гребле на байдарках и каноэ на спринтерской – наиболее зрелищной – дистанции 200 метров. Соревнования проходили в одиночках, в смешанных двойках и четверках. Помимо обязательных двенадцати олимпийских дисциплин гребли на байдарках и каноэ, в программу соревнований были включены заезды гребцов-паралимпийцев, заезды на лодках «Дракон», игры канополо и выступления спортсменов каноэ-фристайла.

Среди участников – финалисты чемпионата России 2019 года, в том числе олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко, бронзовые призеры Олимпийских игр Роман Аношкин и Илья Первухин, чемпионы мира Василий Погребан, Виктор Мелантьев, Павел Петров, Михаил Павлов и Ксения Курач, чемпионы Европейских игр 2019 Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов, а также известные гребцы из Португалии, Литвы, Белоруссии, Узбекистана, Венгрии, Чехии, Румынии, Италии, Болгарии, Польши и Испании.

В перерывах между спортивными заездами состоялись выступления артистов балета Аллы Духовой «Тодес».

Добавим, что всего в столице в субботу прошло сразу несколько различных мероприятий. В последний день лета на берегу Нижнего царицынского пруда клуб любителей воздушных змеев «Prokite» и музей-заповедник «Царицыно» проводят XVII Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо». Мероприятие продлится до вечера воскресенья.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы открылся музыкальный молодежный фестиваль «PRO лето». Мероприятие посетили десятки тысяч человек. А вечером на ВДНХ в рамках фестиваля начнется другой масштабный концерт, который продлится до 23.00. На сцене возле арки главного входа на выставку выступят группы «Руки вверх!», «Дискотека Авария», а также Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil', Andreo, Миа и El'man. Музыкантов выбирали сами горожане в проекте «Активный гражданин».

Фестиваль «PRO лето» развернулся на 22 городских площадках, а также на 24 площадках фестиваля-конкурса «Цветочный джем», на котором проходят кулинарные мастер-классы – гостей учат готовить варенье, джем и печь яблочные пироги.