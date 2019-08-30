Дерипаска сообщил рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Олег Дерипаска посетил принадлежащий ему Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) и встретился с рабочими, сообщив им о надвигающемся мировом кризисе и программе правительства по защите от санкций на 240 млрд рублей.

Близкий к бизнесмену источник, сообщил, что Дерипаска рассказал рабочим о возможном кризисе из-за торговой войны между США и Китаем, передает РБК.

Кроме того, ситуация у ГАЗа осложнена санкциями США. Дерипаска в разговоре с рабочими отметил, что санкции надолго и компании остается только бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США – дедлайна, до которого можно совершать сделки с группой ГАЗ. Последний раз этот срок был продлен до 8 ноября.

Источник также уточнил, что бизнесмен рассказал о создании 30 тыс. новых рабочих мест в рамках программы импортозамещения в автопроме за счет строительства новых компонентных производств. Отмечается, что эта программа разрабатывается сейчас в правительстве, а инвестиции составят 240 млрд рублей.

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились.