В Москве из пункта обмена валюты украли 140 млн рублей

Трое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, ограбили офис финансово-кредитной организации на улице Братиславской.

«В 17.32 поступила информация, что трое неизвестных ворвались в финансово-кредитную организацию на улице Братиславской и похитили сумку с деньгами», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

В украденной неизвестными из пункта обмена валюты сумке было около 140 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестные обстреляли машину, ограбили водителя и скрылись с места происшествия.