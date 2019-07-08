Ограбление со стрельбой произошло в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные обстреляли машину, они ограбили водителя и скрылись с места происшествия, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили ее и, пригрозив ее водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку. В ней находились документы и деньги, сумма похищенного устанавливается», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В полиции добавили, что подозреваемые скрылись на собственном автомобиле, правоохранительные органы ведут их розыск, в городе введен план «Перехват».

Ранее в понедельник сообщалось, что в столице мужчина закрылся с боевой гранатой в руках, чтобы не пускать в квартиру судебных приставов