Мужчина с гранатой закрылся в квартире от судебных приставов в Москве

В Москве мужчина закрылся с боевой гранатой в руках, чтобы не пускать в квартиру судебных приставов, сообщил источник в экстренных службах.

«Неадекватный мужчина решил не впускать в свою квартиру судебных приставов. Он заперся, вооружившись гранатой. На место прибыли полиция и Росгвардия. У мужчины есть серьезные денежные долги, он угрожает устроить взрыв, если в квартиру кто-нибудь зайдет», – сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что сейчас с мужчиной проводятся переговоры.

В мае судебные приставы в Астрахани нашли должника, просрочившего платежи больше чем на 200 тыс. рублей, в могиле на кладбище.