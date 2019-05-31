Должник пытался спрятаться от приставов в могиле в Астрахани

Судебные приставы в Астрахани нашли должника, просрочившего платежи больше чем на 200 тыс. рублей, в могиле на кладбище, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы приставов (УФССП) по региону.

Мужчину объявили в розыск, так как он не платил алименты и не являлся к приставу по вызову, сообщается на сайте ведомства.

Приставы установили, что разыскиваемый не живет по месту регистрации, он работает на одном из городских кладбищ копателем могил. Судебный пристав поехал проверить место работы должника.

«Администратор кладбища пояснил, что в настоящий момент работник непосредственно трудится – копает могилу. Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Но, после того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни. С неплательщика были взяты объяснения», – говорится в сообщении.

В отношении должника проводится процессуальная проверка, на него могут завести уголовное дело по ст. 157 УК «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Ранее УФССП по Москве составило портрет типичного должника по алиментам, по данным службы, это – мужчина в возрасте от 30 до 42 лет с средней суммой задолженности в размере около 215 тыс. рублей.