Судебные приставы обрисовали портрет должника по алиментам

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве составило портрет должника по алиментам.

«Среднестатистический неплательщик алиментов в Москве – это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет с средней суммой задолженности в размере около 215 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе УФССП по Москве ТАСС.

Отцов, подходящих под это описание, насчитывается более 22 тыс. человек (90% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены производства по алиментам).

Уточняется, что 43% неплательщиков алиментов получают зарплату, а остальные должники официальных доходов не имеют.

Больше всего должников по алиментам в возрасте от 30 до 42 лет – 13, 55 тыс. мужчин и 1,703 тыс. женщин.

«Среди должников-москвичей насчитывается 239 человек, у которых задолженность превышает один миллион рублей. Эти должники находятся на особом контроле в службе судебных приставов», – отметили в УФССП, уточнив, что всего в столице более 24 тыс. горожан имеют задолженности по алиментам на общую сумму более 5 млрд рублей.

Наиболее часто применяются такие меры, как ограничение права выезда за рубеж, взыскания на зарплату и ограничение в водительских правах.

По данным ведомства, в 2019 году «за неуплату алиментов возбуждено 651 дело об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ, и 171 уголовное дело по ст. 157 УК РФ».

Всего в результате мер принудительного исполнения за первые четыре месяца 2019 года с должников по алиментам взыскано почти 500 млн рублей.

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