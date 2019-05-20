В Госдуме раскритиковали разведенных молодых россиян за безответственность

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) раскритиковала гражданские браки и заявила, что нынешняя молодежь не берет на себя ответственность за скорый развод.

«Ответственности никакой, совершенно. Для них нужен праздник – вот свадьба: «ладно, родители, давайте раскошеливайтесь», а потом «не сошлись характерами» начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все. И вот эти гражданские браки, как они называют – это не гражданские браки. Это просто сожительство, чаще всего – временное. Хорошо, если оно заканчивается регистрацией брака, потому что дети родились, потому что их нужно записывать как-то, чтобы они были защищены, а то ведь алименты. Я ведь занималась вопросами алиментов. Это же кошмар просто», – заявила Плетнева агентству городских новостей «Москва»

По ее словам, бороться с разводами нужно при помощи курса этики и психологии семейной жизни в школах.

Комментируя ранее внесенные в Госдуму инициативы, предлагающие приравнять гражданские браки к официальным, Плетнева заявила, что такое в комитете никогда не найдет поддержки. «Мы никогда не согласимся, потому что это вообще будет непонятно что», – заявила она.

Депутат добавила, что считает нужным возрождать традицию чествования супругов, которые прожили много лет в браке. «Я бы хотела, чтобы, конечно, людей, которые прожили вместе 25 лет, 50 лет, чествовали принародно, в каждом районе, в каждой области, чтобы была сделана такая медаль – за столько-то лет жизни», – заявила она.

Это не первое резонансное заявление Плетневой. Так, в марте она заявила, что гомосексуалов «нужно лечить», а ВИЧ-инфекция передается только половым путем. До этого Плетнева призвала российских женщин во время ЧМ-2018 по футболу не заниматься сексом с иностранцами.

Она также предложила заблокировать сайты знакомств, аргументировав это тем, что человек может нарваться на афериста. По мнению депутата, блокировка сайтов и приложений для знакомств поможет развивать гармоничные и здоровые отношения между мужчинами и женщинами.