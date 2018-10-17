В Госдуме предложили блокировать сайты знакомств

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила заблокировать сайты и мобильные приложения для знакомств.

«Я возглавляю комитет по семье, по нормальной семье, когда мужчина и женщина женятся, потому что любят друг друга. А как уж они там познакомились... Мы тоже в свое время по-разному знакомились: и в транспорте, и на улице, и на танцах, но это не значит, что сразу женились. Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало – давай, да?» – сказала Плетнева агентству «Москва».

Она подчеркнула, что встреча с малознакомым человеком из Сети может обернуться непредсказуемыми событиями. «Им может оказаться кто угодно: какой-нибудь аферист, какой-нибудь больной», – отметила депутат.

По мнению Плетневой, девушки должны вести себя разумнее и контролировать поведение, чтобы не допустить нежелательных последствий. «Я считаю, что у нас сегодня девочки должны быть умные, ведь они же мамы будущие. Ребята как-то к этому проще относятся – переспал и ушел, а ей потом расхлебывать. Поэтому она должна думать больше», – заявила она.

Депутат уверена, что сайты знакомств нужно блокировать, чтобы пресекать негативные последствия и развивать правильные отношения между мужчиной и женщиной.

«Я была бы полностью согласна (ограничить доступ к площадкам для интернет-знакомств), и чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, вранье», – подытожила Плетнева.