Экс-депутата Госдумы Михеева заочно арестовали

Басманный суд Москвы арестовал заочно бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве на 172 млн рублей.

«Ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Михеева Олега Леонидовича меры пресечения в виде ареста заочно удовлетворить», – передает ТАСС решение суда.

Там добавили также, что избранная мера пресечения начнет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Представитель Следственного комитета заявил в суде, что вменяемые Михееву преступления не связаны со сферой предпринимательской деятельности, а сам экс-депутат скрылся от следствия за пределами России и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Местонахождение Михеева на данный момент не установлено. Прокурор поддержал ходатайство следствия в полном объеме.

«Михеев находится в Волгограде и у нас есть все доказательства, опровергающие виновность и подозрения в отношении моего подзащитного», – заявил адвокат Михеева Александр Черкунов.

В декабре 2015 года арбитражный суд Волгоградской области признал депутата Госдумы Олега Михеева несостоятельным банкротом. В августе Михеев оказался одним из четырех депутатов, на которых Федеральная служба судебных приставов направила на имя спикера Госдумы исполнительные листы. Тогда сообщалось, что в случае с депутатом Олегом Михеевым речь шла о многомиллиардных задолженностях.

В феврале 2017 года бывший депутат Госдумы Олег Михеев, обвиняемый в покушении на мошенничество, был объявлен в федеральный розыск.

Напомним, 23 августа сообщалось, что Следственный комитет просит заочно арестовать бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, обвиненного в мошенничестве.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД