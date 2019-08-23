СК попросил заочно арестовать экс-депутата Госдумы Михеева

Следственный комитет просит заочно арестовать бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, обвиненного в мошенничестве, рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«В Басманный районный суд поступили материалы дела в отношении Олега Михеева об избрании меры пресечения в виде заочного ареста. Судебное заседание начнется в ближайшее время, когда явятся все стороны», – передает ТАСС слова Царевой.

По версии следствия, в 2007 году Михеев сфальсифицировал документы о якобы задолженности перед ним ОАО АКБ «Волгопромбанк». В 2011 году он направил в суд иск о взыскании с ОАО «Промсвязьбанк», как правопреемника «Волгопромбанка», 2,1 млрд рублей.

Однако до конца депутат Госдумы свои намерения довести не смог, поскольку суд отказал в удовлетворении исковых требований Михееву, признав задолженность перед кредитной организацией мнимой.

В декабре 2015 года арбитражный суд Волгоградской области признал депутата Госдумы Олега Михеева несостоятельным банкротом. В августе Михеев оказался одним из четырех депутатов, на которых Федеральная слудба судебных приставов направила на имя спикера Госдумы исполнительные листы. Тогда сообщалось, что в случае с депутатом Олегом Михеевым речь шла о многомиллиардных задолженностях.

Напомним, в феврале 2017 года бывший депутат Госдумы Олег Михеев, обвиняемый в покушении на мошенничество, был объявлен в федеральный розыск.

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