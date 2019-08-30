Зеленский приветствовал позицию G7 по России

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном поприветствовал позицию участников «Группы семи» о невозможности возвращения России в этот формат, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

«Глава государства приветствовал позицию участников саммита [«Группы семи»] о невозможности возвращения России на эту международную площадку», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сообщается, что разговор между главами государств продлился полтора часа.

Зеленский в разговоре с Макроном выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить РФ на следующий саммит G7.

«Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за возрождение «Большой восьмерки» с участием России. Он также заявлял о «безусловном» желании пригласить президента Владимира Путина на саммит G8 в США.

В Кремле подчеркивали, что возвращение к формату G8 для России не самоцель, многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщал о нежелании России возвращаться в «Большую восьмерку».