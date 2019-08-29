Болтон заявил о нежелании России возвращаться в G8

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что возвращение Москвы в группу «Большой восьмерки» не является самоцелью для президента России Владимира Путина.

«Что касается G7, как сказал президент Трамп, он обсудил это с коллегами. Были высказаны разные точки зрения, решений принято не было. Вчера президент Путин сам сказал, что не хочет входить в какую-либо группу, все члены которой не хотели бы его вступления», – сказал Болтон, передает ТАСС.

Напомним, Трамп неоднократно высказывался за возрождение «Большой восьмерки» с участием России. Он также заявлял о «безусловном» желании пригласить президента России Владимира Путина на саммит G8 в США.

В Кремле подчеркивали, что возвращение к формату G8 для России не самоцель, многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом в МИД России раскритиковали ценности «Большой семерки».

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