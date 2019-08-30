В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ* (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Бельгиец Ануар Хаддуши известен под именем Абу Сулейман аль-Бельгики убил более сотни человек в Ракке, когда она находилась под контролем ИГ*, передает РИА «Новости».

В настоящее время он находится в тюрьме «Сирийских демократических сил» после того, как был арестован вместе со своей женой Жюли Маес.

Палача из Ракки также подозревают в финансировании терактов в Париже и Брюсселе. О том, где будут судить террориста, пока неизвестно.

Ранее ВВС Сирии нанесли удар авиаудар вблизи турецкого наблюдательного поста к юго-западу от города Алеппо.