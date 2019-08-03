Минобороны отчиталось о площади потушенных пожаров в Сибири

Авиация Минобороны в период с 1 по 3 августа потушила более 450 тыс. га горящих лесов в Сибири.

В ведомстве уточнили, что ликвидировано 116 крупных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае, передает RT.

В указанный период самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации совершили 24 вылета, вертолеты Ми-8 – 60. В общей сложности они сбросили на охваченные огнем леса более 600 тонн воды.

Также в Минобороны сообщили, что два самолета-разведчика Су-24МР начали мониторинг лесных пожаров в Сибири.

«Самолеты Су-24МР вечером в субботу приступили к ведению разведки лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Разведчики вылетели с аэродрома Канск», – сказали в департаменте.

Напомним, в Сибири горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. По оценкам экспертов, восстановление леса займет около 60 лет.

Орнитолог рассказал газете ВЗГЛЯД о гибели потомства хищных птиц в Южной Сибири из-за лесных пожаров.

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