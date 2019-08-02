Орнитолог уточнил данные о гибели потомства хищных птиц в Южной Сибири

Главный редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана», орнитолог Игорь Карякин заявил в комментарии для газеты ВЗГЛЯД, что катаклизмы в Сибири привели к гибели 80% потомства не всех хищных птиц, а лишь двух редких – балобана и степного орла, причем это касается только трех регионов Южной Сибири.

«Успех размножения составил 20%, погибло 80%, но не во всей Сибири а всего лишь в 3-х регионах Южной Сибири и не всех хищных птиц а всего лишь двух редких – балобана и степного орла», – заявил орнитолог в комментарии для газеты ВЗГЛЯД.

Ранее Карякин заявлял, что в Сибири катаклизмы привели к гибели 80% потомства хищных птиц.

В пятницу Фонд дикой природы предупредил о возможности исчезновения целых видов грибов, растений и насекомых из-за пожаров в Сибири.

Напомним, лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах введен режим ЧС. Дым накрыл более 800 населенных пунктов.

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