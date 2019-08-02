Фонд дикой природы оценил последствия пожаров для флоры и фауны Сибири

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2 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:52  |  vz.ru
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Доллар поможет оживить экономику России

ФРС США впервые со времен кризиса 2008 года снизила ставкуФото: Brendan McDermid/Reuters
Федеральная резервная система США впервые с кризиса 2008 года снизила ключевую ставку. Это должно было обрадовать рынки и ослабить курс доллара. Однако реакция рынков и доллара оказалась парадоксальной, а эксперты разошлись во мнениях относительно того, как решение американского регулятора отразится на российской экономике и курсе рубля. Подробности...
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Зеленский пошел против Трампа

Богдан имеет определяющее влияние на Зеленского. И этого человека почему-то невзлюбил Дональд ТрампФото: РИА Новости
Вечером в четверг грянул гром: от Зеленского уходит один из главных игроков – глава президентского офиса Андрей Богдан. Все говорило в пользу того, что Богдана выжили по указанию из Белого дома, хозяин которого Дональд Трамп в последнее время серьезно заинтересовался Украиной. Но в офисе Зеленского вдруг отрезали: «не дождетесь». Что происходит? И что это значит для России? Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
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Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

Неясно, будет ли Волкер защищать Порошенко чисто за деньги или по идейным соображениямФото: Mykhailo Palinchak/Global Look Press
На днях Петр Порошенко отказался от госохраны и сбежал с семьей из страны. В четверг украинские СМИ узнали, что экс-президент попросил в Вашингтоне защиты от уголовного преследования на Украине. Вне зависимости от того, помогут ему в США или нет, Порошенко надо сделать сложный выбор – остаться за границей или вернуться в Киев. В данной ситуации для него опасно любое решение. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
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Взгляд с другого берега Угры

Сергей Зацаринный, писатель
В России может появиться новый праздник – день освобождения от монголо-татарского ига. Вот только вопрос, освобождались ли мы от него, или оно прошло само собой, а Русское государство тоже возвысилось естественным путем, а не в борьбе. Подробности...
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«Полки добра» побеждают зло

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку. Русская душа – десятимерна. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости. Подробности...
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    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Личным автомобилем

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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

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              Фонд дикой природы оценил последствия пожаров для флоры и фауны Сибири

                 2 августа 2019, 12:36
              Фото: ФБУ "Авиалесоохрана"/ТАСС
              Текст: Людмила Суркова

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              Лесные пожары в Сибири могут привести к исчезновению целых видов грибов, растений и насекомых, а это скажется и на популяции животных, заявил газете ВЗГЛЯД координатор проектов по лесам Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Константин Кобяков.

              Лесные пожары в Сибири охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах введен режим ЧС. Дым накрыл более 800 населенных пунктов.

              «При таких масштабах возгорания, как сейчас в Сибири, если так дальше пойдет, мы можем начать терять какие-то виды. Прежде всего это касается грибов, лишайников и насекомых, их исчезновение в итоге скажется и на всех остальных видах. Животные не погибнут, но у них станет меньше корма, и численность сократится. Наиболее быстро это отразится на птицах. Со временем может дойти и до более крупных видов», – рассказал Кобяков.

              Эксперт пояснил, что какая-то часть животных, особенно крупные копытные и хищники, может убежать от лесного пожара, но не всегда. В случае сильного ветра огонь может догнать даже их. Мелкие животные не могут так быстро перемещаться, и поэтому погибают. 

              «Самый серьезный ущерб наносится тем, кого мы обычно не замечаем – насекомым. Но именно они создают основу пищевой пирамиды, на которой держится вся лесная система», – говорит эксперт.

              Самое опасное для животных в лесных пожарах – это даже не ущерб для популяции, а потеря среды обитания, уверен Кобяков. «Теоретически, когда пожар прошел, крупные животные могут вернуться, а мелкие заново заселиться с неповрежденных участков. Но поскольку пожар кардинально изменил само место обитания, то есть это больше не лес, то лесные животные смогут заселиться только через несколько десятков лет. Животные, которые живут только в старых лесах, смогут заселиться через сотни лет», – добавил Кобяков.

              Ранее ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН заявили, что леса Сибири смогут восстановиться после пожаров не раньше, чем через 60 лет.

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