Фонд дикой природы оценил последствия пожаров для флоры и фауны Сибири

Лесные пожары в Сибири могут привести к исчезновению целых видов грибов, растений и насекомых, а это скажется и на популяции животных, заявил газете ВЗГЛЯД координатор проектов по лесам Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Константин Кобяков.

Лесные пожары в Сибири охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах введен режим ЧС. Дым накрыл более 800 населенных пунктов.

«При таких масштабах возгорания, как сейчас в Сибири, если так дальше пойдет, мы можем начать терять какие-то виды. Прежде всего это касается грибов, лишайников и насекомых, их исчезновение в итоге скажется и на всех остальных видах. Животные не погибнут, но у них станет меньше корма, и численность сократится. Наиболее быстро это отразится на птицах. Со временем может дойти и до более крупных видов», – рассказал Кобяков.

Эксперт пояснил, что какая-то часть животных, особенно крупные копытные и хищники, может убежать от лесного пожара, но не всегда. В случае сильного ветра огонь может догнать даже их. Мелкие животные не могут так быстро перемещаться, и поэтому погибают.

«Самый серьезный ущерб наносится тем, кого мы обычно не замечаем – насекомым. Но именно они создают основу пищевой пирамиды, на которой держится вся лесная система», – говорит эксперт.

Самое опасное для животных в лесных пожарах – это даже не ущерб для популяции, а потеря среды обитания, уверен Кобяков. «Теоретически, когда пожар прошел, крупные животные могут вернуться, а мелкие заново заселиться с неповрежденных участков. Но поскольку пожар кардинально изменил само место обитания, то есть это больше не лес, то лесные животные смогут заселиться только через несколько десятков лет. Животные, которые живут только в старых лесах, смогут заселиться через сотни лет», – добавил Кобяков.

Ранее ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН заявили, что леса Сибири смогут восстановиться после пожаров не раньше, чем через 60 лет.

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