В Сибири из-за катаклизмов погибло 80% потомства хищных птиц

В Сибири катаклизмы привели к гибели 80% потомства хищных птиц, заявил главный редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана», орнитолог Игорь Карякин.

«В этом году репродуктивный успех гнездования у хищных птиц в Сибири составил 80%. Это значит, что либо кладка погибла, либо птенцы. Год для хищников выдался очень плохим, за всю историю наблюдений он оказался самым катастрофичным. А мы здесь ведем наблюдения с 1999 года», – пояснил Карякин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что весна в регионе выдалась холодная, было много дождей и снега.

«Сначала птицы вымокнут, потом инеем покроются и льдом. Выживание у птенцов уже весной было минимальным», – сказал орнитолог.

«Сначала были дожди в Красноярском крае и Хакасии, хищники не могли добывать нормально еду, потом пришел дым от лесных пожаров, а в дымке соколы и орлы не могут охотиться», – заключил эксперт.

Напомним, лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах введен режим ЧС. Дым накрыл более 800 населенных пунктов.

В четверг были опубликованы спутниковые снимки пожаров в Сибири.