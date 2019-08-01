Опубликованы спутниковые снимки пожаров в Сибири

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации «Роскосмос» опубликовал спутниковые фото лесных пожаров в Сибири.

Госкорпорация следит за чрезвычайными ситуациями при помощи российской орбитальной группировки. Снимки со спутника опубликованы на сайте Роскосмоса.

Научный центр следит за ситуацией в ЕАО, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях.

Специалисты передали в МЧС данные дистанционного зондирования Земли. Они охватили территорию свыше 1,98 млн кв. км.

Также спутники зафиксировали наводнение в Амурской области и Хабаровском крае. По запросу МЧС в Дальневосточном федеральном округе начала работу Международная хартия по космосу и крупным катастрофам.

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb



В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa — РОСКОСМОС (@roscosmos) 1 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке планируется вызывать искусственные осадки. При этом в РАН не уверены, что тушение пожаров таким образом будет результативным.

Напомним, лесные пожары охватили порядка 3 млн га, уже в пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населенных пунктов.

Президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе со стихией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД