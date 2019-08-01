Пожары в Сибири решили тушить искусственными дождями

Специалисты будут вызывать искусственные осадки для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Для проведения работ вылетел специальный самолет-зондировщик Ан-26. Сначала он направится на север Иркутской области, затем в Красноярский край, говорится в сообщении на сайте «Авиалесоохраны».

По мнению специалистов, в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах сейчас облачная погода, облака пригодны для искусственного вызывания дождя.

Специальные пиропатроны с йодистым серебром запустят в облака, чтобы вызвать осадки. Это поможет снизить пожарную опасность и остановить распространение пожаров.

Как отмечает ТАСС, порядка 2,6 тыс. пиропатронов для вызова дождя поставит Ростех.

«В прошлом году Ростех поставил «Авиалесоохране» порядка 2 тыс. пиропатронов ПВ-26М. В 2019 году планируемый объем поставок – 2,6 тыс. штук. Этим летом осадки, вызванные искусственным способом, уже оказали серьезную помощь в ликвидации крупных лесных пожаров в Забайкальском и Красноярском краях», - сообщил индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации Сергей Абрамов.

В свою очередь начальник «Авиалесоохраны» Виталий Акбердин подтвердил, что самолет уже вылетел к месту скопления облачности, пока находится в пути.

Акбердин не исключил, что придется заказывать больше патронов, поскольку они применяются успешно.

Между тем, шаманы коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа также начали проводить обряды по вызову дождя.

«Вот-вот пойдут [дожди в Сибири]. Обряды мы начали, чтобы они пошли. К нам [шаманам из Югры] подключились шаманы других народов. Среди них ненцы, долганы, мари, коми, якуты. Сегодня и завтра будем проводить ритуалы», – сообщил представитель коренных малочисленных народов Югры, фольклорист Тимофей Молданов.

При этом в РАН не уверены, что тушение пожаров в Красноярском крае с помощью искусственных осадков будет результативным.

Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населенных пунктов. В МЧС заявили, что ситуация с лесными пожарами развивается по неблагоприятному сценарию, так как на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации возгораний.

Напомним, лесные пожары охватили порядка 3 млн га, уже в пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе со стихией.

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