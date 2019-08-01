В РАН усомнились в эффективности искусственных дождей в борьбе с пожарами

Директор Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) РАН академик Валентин Власов усомнился, что тушение пожаров в Красноярском крае с помощью искусственных осадков будет результативным.

«Йодистое серебро распыляют. Есть такой вид очень старый, он вызывает дождь. Если речь идет о Москве, то его распыляют в облаках [движущихся на Москву]. Дождь выпадает раньше, облака «выливаются» в других местах. Насколько это получится в Сибири, я не знаю», – сказал Власов в разговоре с 360.

Академик уточнил, что площади пожаров в Сибири очень массивны, а горячий воздух поднимается снизу вверх, что делает маловероятным образование облачности в таких условиях.

«Откуда над этими территориями возьмутся облака? <...> По-моему, на такой большой территории это бесполезно», – добавил Власов.

Академик пояснил, что необходимо заниматься локализацией больших очагов и ликвидацией новых возгораний.

«Главное, не дать возникнуть новым локальным пожарам. Раньше надо было работать, просто ситуацию отпустили, тюрьма плачет по этим ребятам. <...> За один день вопрос не решить», – заключил Власов.

Напомним, для тушения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке планируется использовать искусственные осадки.

Лесные пожары охватили порядка 3 млн га, уже в пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе со стихией.

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