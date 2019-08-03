Появилось видео драки россиян на борту самолета в Турции

В социальных сетях опубликована видеозапись драки, завязавшейся между россиянами на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

По информации портала E1.RU, инцидент произошел, когда пассажиры рассаживались в салоне. Очевидцы рассказали, что потасовку устроила женщина, за которую затем заступился мужчина. Все трое – россияне, сообщили изданию очевидцы.

Дерущихся мужчин пытались разнять пятеро других пассажиров.

Издание добавляет, что трех участников конфликта сняли с рейса. Вылет самолета отложили на 45 минут.

В мае в Сети появилось видео из следовавшего в Симферополь самолета, где пассажир устроил дебош, избив свою спутницу и соседа. Позже мужчина скончался в машине врачей.

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