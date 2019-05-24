Появилось видео из самолета, где пассажир перед смертью устроил дебош

В Сети появилось видео из следовавшего в Симферополь самолета, где пассажир устроил дебош, избив свою спутницу и соседа; позже мужчина скончался в машине врачей.

Очевидцы сняли, как дебошира связывают после устроенной им драки. Автор видео говорит, что мужчина будто сошел с ума – он кричал и обещал, что все на борту умрут, передает портал «360».

Отмечается, что правонарушитель побил свою спутницу, а также ударил сидящего рядом пассажира телефоном по голове.

За кадром кто-то в шутку советует решить проблему кардинальным образом – дать дебоширу парашют и высадить из самолета прямо в воздухе.

Напомним, в четверг самолет, направлявшийся из Москвы в Симферополь, вернули в аэропорт Домодедово из-за неадекватного поведения пассажира; позже он скончался в машине врачей.

Позже выяснилось, что мужчина страдал психическим заболеванием.