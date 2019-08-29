«Спартак» после поражения завершил выступление в еврокубках

В матче плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы «Спартак» проиграл португальской «Браге» и завершил выступление в еврокубках.

Матч прошел на стадионе «Открытие-Арена» и завершился счетом 1:2. Оба мяча в ворота «Спартака» забил Рикардо Орта. Московский клуб ответил голом Зелимхана Бакаева, передает ТАСС.

Неделю назад португальская команда в домашнем матче победила «Спартак» со счетом 1:0.