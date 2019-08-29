Силы ДНР понесли большие потери под огнем противника

Трое бойцов Народной милиции ДНР погибли и пятеро ранены после обстрелов со стороны ВСУ, об этом сообщили в управлении Народной милиции.

«В 18.30 боевики 35-й бригады морской пехоты под командованием Николая Паласа осуществили прицельный огонь по селу Григоровка на юге ДНР. В результате вражеского обстрела трое военнослужащих народной милиции погибли, пятеро получили ранения», – заявили в ведомстве, передает «Донецкое агентство новостей».

Ранее сообщалось, что в Донбассе трое ополченцев попали в плен при столкновении с боевиками националистической украинской организации «Азов» (запрещена в России).