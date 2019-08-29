Диверсанты «Азова» взяли в плен трех ополченцев ДНР

В Донбассе трое ополченцев попали в плен при столкновении с боевиками националистической украинской организации «Азов» (запрещена в России), заявили в управлении народной милиции ДНР.

В результате столкновения с украинскими диверсантами один ополченец погиб, один получил ранения, еще трое пропали без вести.

«По имеющейся у нас информации, наши защитники были захвачены в плен боевиками нацистского полка «Азов» и находятся в настоящее время на командном пункте нацистов в Новолуганском», – приводит Донецкое агентство новостей сообщение Народной милиции.

По данным ведомства, украинские силовики ведут разведку в Донбассе с помощью беспилотников, а также диверсионно-разведывательных групп.

Силовики отказываются передавать пленных и подвергают их допросам, отметил представитель ведомства.

«Мы требуем от международных организаций немедленно вмешаться в происходящее нарушение требований международных конвенций по обращению с пленными», – добавил он.

16 августа Народная милиция ДНР предотвратила проникновение 11 украинских диверсантов.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые после объявления нового перемирия применили артиллерийское вооружение калибра 122 мм, а также применили танки при обстреле ДНР.