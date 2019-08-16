В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами

Народная милиция Донецкой народной республики предотвратила проникновение в ДНР группы украинских диверсантов, сообщили в ведомстве.

На позиции ДНР попытались проникнуть 11 украинских военных. После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.

В ведомстве также добавили, что в это же время над позициями Народной милиции был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который обеспечивал разведку на пути движения диверсионной группы ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые после объявления нового перемирия применили артиллерийское вооружение калибра 122 мм, а также применили танки при обстреле ДНР.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, однако ВСУ сорвали перемирие менее чем через 13 часов после его вступления в силу.

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