Минск подтвердил запланированную встречу Лукашенко и Болтона

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск с визитом 29 августа, подтвердил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Сегодня, 29 августа 2019 года состоится визит в Республику Беларусь советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Запланирована встреча Джона Болтона на высшем уровне, а также переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем», – заявил Глаз, передает РИА «Новости».

По его словам, стороны обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности.

Ранее Болтон объявил о предстоящем визите в Белоруссию и встрече с главой республики Александром Лукашенко. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, угрожает ли это российским интересам.

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