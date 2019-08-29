США собрались укреплять связи с Белоруссией

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил о предстоящем визите в Белоруссию и встрече с главой республики Александром Лукашенко.

«Я отправлюсь в Молдавию и Белоруссию, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. С нетерпением жду укрепления наших дипломатических и экономических связей», – приводит ТАСС слова помощника Трампа.

Болтон также отметил, что провел «несколько очень продуктивных дней на Украине».

Напомним, в понедельник американские СМИ сообщили, что в Белоруссию собрался «самый высокопоставленный представитель США с начала века». Также сообщалось, что в сентябре республику посетит замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

Напомним также, в июле Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил к декабрю подготовить стратегию по интеграции России и Белоруссии. Позднее в Белоруссии раскрыли детали программы по интеграции с Россией.

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