В Одинцово появился стреляющий по окнам многоэтажки «снайпер»

Жители многоэтажного дома по Кутузовской улице в городе Одинцово написали заявление в полицию в связи с появлением на окнах многочисленных пулевых отверстий.

Установленные на окнах стеклопакеты оказались пробиты почти насквозь, причем неизвестный «снайпер» делал сразу несколько выстрелов, сообщает «Комсомольская правда».

«Мы не видели и не слышали, когда это произошло, но наше стекло выглядит теперь как дуршлаг. Мы решили узнать у соседей, только ли мы одни стали жертвами стрелка. Оказалось, что такие же следы есть в квартирах на 12 и 16 этажах. На нашем 14 стреляли только в нашу квартиру», – рассказала местная жительница Олеся.

«Мы написали заявление в полицию, потому что действительно страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна еще страшнее», – пожаловалась Олеся.

По полученным от жителей сообщениям полиция начала проверку. Идет подсчет материального ущерба.

Напомним, в январе в Красноярском крае подросток попытался пройти в школу с ружьем, но его не пустили. Тогда он стал стрелять по окнам и машинам возле здания. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело.