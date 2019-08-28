Почти 50 человек в Самаре отравились суши

В Самаре 48 человек отравились суши из доставки еды. 30 пострадавших госпитализированы, в том числе семь детей, сообщили в областном минздраве.

«За медицинской помощью обратились всего 48 человек. 30 человек, из них семь детей, госпитализированы в больницы Самары. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», – рассказали РИА «Новости» в ведомстве. 18 человек получили амбулаторное лечение, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что СУСК по региону начало проверку данных об отравлении 30 жителей города. Во вторник компания доставки еды «Фарфор» сообщила на своей странице в соцсети «Вконтакте», что временно закрывает кухни в Самаре для выяснения обстоятельств.

«Совместно с РПН проводим проверку блюд, полуфабрикатов, сырья. Не смотря на то, что была выявлена лишь одна кухня с некачественным продуктом, закрыли все 7 кухонь по г. Самара, пока не выясним причину, сотрудников точки от работы отстранили до прохождения и результатов дополнительного медицинского осмотра», – говорится в сообщении компании.

В январе суд обязал саратовское кафе выплатить компенсацию посетителям, которые отравились роллами.