Саратовское кафе обязали выплатить компенсацию отравившимся суши посетителям

Кировский районный суд Саратова обязал владельца кафе-студии суши «Юан» Романа Бондарчука выплатить 336,5 тыс. рублей компенсации отравившимся роллами клиентам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В управление Роспотребнадзора обратились 10 посетителей кафе и пожаловались на отравление после употребления роллов и суши. Врачи поставили им диагноз: сальмонеллез, сообщили в ведомстве.

В ходе эпидемиологического расследования в кафе выяснилось, что причинами групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями стали грубые нарушения работниками предприятия правил личной гигиены и требований технологического и санитарно-гигиенического режимов.

Суд приостанавливал деятельность кафе на 30 суток. Также поданы исковые заявления о защите интересов потребителей.

«Общая сумма судебных взысканий составила 336,5 тыс. рублей, в том числе компенсация морального вреда – 205 тыс. рублей», – сообщили в управлении.

В августе 2012 года в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело по факту отравления более 20 клиентов сети ресторанов японской кухни «Сушкофф». Причиной отравления стали бактерии сальмонеллы.