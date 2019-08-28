Волочкова сравнила мангал с шашлыками с Вечным огнем

Пользователи соцсетей раскритиковали балерину Анастасию Волочкову, которая назвала мангал с шашлыками Вечным огнем.

Фотографией своего ужина Волочкова поделилась в сториз в Instagram. Балерина сообщила, ее опять пытаются откармливать перепелами, но она все равно «ест свое», и показала тарелку с овощами. При этом на фоне салата видно готовящееся на огне мясо. Сам кадр подписан фразой «Вечный огонь», радом поставлен смеющийся до слез смайлик.

Сравнение настолько разозлило пользователей соцсети, что Волочковой пришлось запретить возможность оставлять комментарии в своем аккаунте. В настоящее время прочитать то, что люди писали об умственном развитии и моральных качествах балерины, в Instagram невозможно, однако обсуждение продолжается в Twitter, пишет «Царьград».

«Лучше бы делала шпагаты и не высказывалась», – написал один из пользователей.

«Какой беспросветный идиотизм!! От головы до пяток, ни одной извилины-сплошной «шпагат»!» – добавил другой.

Ранее сомнительной шуткой на тему войны отличилась телеведущая Ольга Бузова, опубликовавшая в Instagram видео, на котором слизывает остатки пищи с тарелки, заявляя при этом: «Ну вкусно мне! Я блокадница!». Жительница блокадного Ленинграда возмутилась высказыванием бывшей участницы «Дома-2», а мать Бузовой оправдала дочь, заявив, что бабушка Ольги пережила блокаду и многие привычки семья певицы переняла у нее. Сама Бузова извинилась и подчеркнула, что в опубликованном ролике шутила только над собой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, чем вызвана историческая безграмотность россиян и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне.